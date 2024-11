Casa das Lâmpadas realiza confraternização entre profissionais e clientes de Andradina

ANDRADINA – Depois de um delicioso café da manhã oferecido para seus clientes, amigos e colaboradores, realizado no último dia 09 de novembro, em comemoração aos seus 10 anos de funcionamento, a Casa das Lâmpadas desta vez realizou uma confraternização no último sábado, 23, também para todos aqueles que ajudaram a construir o enorme sucesso que a empresa se tornou, capitaneada pela comerciante Gislaine Sereno e seu filho Lucas Sereno, auxiliados por uma competentíssima equipe profissional.

O almoço aconteceu em um clube localizado na rua 9 de Julho, centro, com direito a churrasco com carne assada, linguiça toscana, farofa temperada, arroz branco (soltíssimo diga-se de passagem), vinagrete, tudo isso preparado pelo talentoso Alessandro Coimbra o “Alemão Burguer”, um churrasqueiro de primeira qualidade. Tudo isso regado a uma cerveja estupidamente gelada, refrigerante, água e por último, uma piscina pra lá de convidativa. Quem caiu na piscina literalmente “lavou a alma”.

10 ANOS DE SUCESSO

A Casa das Lâmpadas ao longo desses 10 anos se consolidou como uma das mais tradicionais no ramo hidráulico e elétrico e está em franca expansão em suas vendas, consolidando-se cada vez mais forte no comércio andradinense.

4 ANOS SEM BETINHO SERENO, O GRANDE IDELIAZADOR DE TUDO

Esse foi o quarto aniversário sem o grande capitão e timoneiro dessa enorme empresa, agregando mais de uma dezena de funcionários e uma gama imensurável de clientes e amigos. Betinho Sereno era apaixonado por seu trabalho e quando montou a loja queria exatamente que fosse como se ele estivesse vendendo pra ele mesmo, ou seja, um atendimento de primeiro e tendo todos como amigos. Talvez isso explique o sucesso da Casa das Lâmpadas de hoje: atendimento humanizado.

Prova disso é a consolidação do nome “Casa das Lâmpadas” junto aos profissionais da área da construção civil, elétrica, e quem busca por produtos de qualidade com um preço justo. Gislaine Sereno disse que seu marido foi um professor para ela, para seu filho Lucas e todos os profissionais que trabalharam com ele, por isso seu legado nunca vai morrer.