Polícia Ambiental realiza Operação Huracan

Com iniciativa e como objetivo principal a prevenção de incêndios florestais e a mitigação de seus impactos na saúde pública e no meio ambiente, a Polícia Militar Ambiental de Castilho/SP está realizando nos dias 23 e 24 de maio de 2024, a Operação Huracan.

Durante a operação, as equipes da Polícia Militar Ambiental irão vistoriar diversas propriedades rurais, orientando os proprietários sobre as melhores práticas de prevenção de incêndios. Entre as medidas destacadas, estão a manutenção adequada dos aceiros e a correta implementação de planos de prevenção contra incêndios.

Além das vistorias, as equipes também percorrerão trechos de aceiros, margens de rodovias e zonas de unidades de conservação. Estas ações são essenciais para garantir a proteção das áreas naturais e evitar a propagação de incêndios que podem causar grandes danos ao meio ambiente e à saúde pública.

Esta operação representa um esforço significativo da Polícia Militar Ambiental na busca promover uma maior conscientização e colaboração da sociedade na proteção das nossas riquezas naturais.