Cavalgada da 41ª Festa do Peão de Nova Independência é sucesso, mesmo com chuva

NOVA INDEPENDÊNCIA – Nem mesmo a chuva fina que insistiu em cair durante todo o último dia 24/03, tirou o brilho da Cavalgada que antecede à 41ª Festa do Peão de Nova Independência, que será realizada entre os dias 16 à 19 de maio próximo. Dezenas de cavalheiros e amazonas vestiram suas melhores indumentárias, trajaram seus animais com lindos arreios e enfeitaram com dezenas de argolas e desfilaram pela principal avenida do município, culminando em um grande almoço no recinto de festas.

A concentração das comitivas, cavaleiros e amazonas ocorreu na Fazenda Volta Grande com início desde as primeiras horas daquele domingo, onde foi servido aos presentes um suculento café da manhã. Depois de reunir no local um número grande de participantes, a grande comitiva partiu, seguindo o trajeto pelo perímetro rural e urbano, passando pela principal avenida do município, a Auro Soares Andrade, não tendo palanque montado este ano, segundo ainda pela entrada da cidade, até chegar ao Recinto de Exposições.

No local foi servido um delicioso almoço para todos os participantes e parte da população que foi ao recinto, de forma gratuita, contando com arroz carreteiro, linguiça e frango assado, além de show ao vivo do cantor Marlon Maciel.

O prefeito Fernando Macchi Santana agradeceu a todos os participantes e a todos que contribuíram para que a realização desse evento fosse possível.

A locução do evento esteve a cargo do tradicional Wilson Barbosa, O “Rolinha Preta”, de Murutinga do Sul e Renato Rocha, da Rádio Liberal FM, da cidade de Dracena/SP.

Os organizadores fazem um agradecimento especial a todas as comitivas que abrilhantaram a cavalgada, e a toda equipe que trabalhou para que este evento tivesse o sucesso desejado e acolhido com qualidade toda a população de Nova Independência e visitantes.