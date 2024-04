Castilho ganha App Turístico produzido por alunos do próprio município

App traz informações sobre o município e é resultado das oficinas realizadas entre os meses de setembro e outubro de 2023

CASTILHO – A cidade de Castilho recebe nesta sexta-feira, dia 05/04, às 19 horas, a cerimônia oficial de lançamento do App Conecta Mundo, resultado das oficinas realizadas entre os meses de setembro e outubro de 2023, com adolescentes interessados em conhecer mais sobre tecnologia da informação. Por meio do projeto Conecta Mundo, os participantes puderam desenvolver um aplicativo que concentra informações turísticas e históricas do município de Castilho. O evento é gratuito e aberto ao público.

A ideia do projeto foi fazer com que os jovens pudessem ter acesso a uma área que se desenvolve cada dia mais, contribuindo para levar informações sobre a cidade onde vivem, como explica Thatiana de Abreu Faria, Gerente de Comunicação Corporativa e Responsabilidade Social no Grupo Comerc Energia: “A Comerc acredita no poder da educação de qualidade e da tecnologia como pilares essenciais para o desenvolvimento sustentável e como mecanismos de transformação social. Assim, o patrocínio ao projeto ‘Conecta Mundo’ está alinhado com nossos valores, na medida em que contribui para a construção de uma sociedade mais livre, socialmente justa e economicamente próspera.”

As oficinas foram voltadas para prototipação; back end; front end e captação de imagens para aplicativo, por meio de apostilas e de um site específico.

O Conecta Mundo é desenvolvido pelo Governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, via Programa de Ação Cultural (ProAC ICMS), produzido pela MR2 Cultural e Think Projetos, com apoio da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto da Prefeitura de Castilho e patrocínio do Grupo Comerc Energia.

Serviço:

Aplicativo Conecta Mundo será lançado em Castilho no começo de abril

Data: 05/04/2024

Horário: 19h00

Local: CIEC – Centro Integrado de Educação e Cultura – Av. Adinaldo Rodrigues Medeiros, nº 72, Centro – Castilho/SP