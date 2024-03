Polícia Civil investiga feminicídio de mulher de 25 anos em Bálsamo

Vítima foi encontrada morta dentro de casa com marcas de tiros no rosto; marido é o principal suspeito

BÁLSAMO – A Polícia Civil investiga o feminicídio que vitimou Beatriz Ribeiro Rocha Freitas, de 25 anos, na tarde de sexta-feira Santa (29/3), em Bálsamo, na região Metropolitana de São José do Rio Preto (SP).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada morta na cozinha da área externa da casa em que morava com o marido e o filho, caída no chão e com muito sangue na região da cabeça. A irmã do suspeito estava sentindo falta do casal e foi até a base da Polícia Militar para pedir apoio para ir na casa dos dois.

O imóvel estava destrancado; depois de acharem o corpo da vítima, os PMs acionaram a Polícia Civil. Uma perícia foi feita e constatou que a jovem levou dois tiros no rosto, um na testa e outro no nariz, aparentemente causados por disparos de arma de fogo de calibre pequeno.

O CRIME

Ainda de acordo com o registro, uma mulher informou aos militares que o suspeito, de 44 anos, ficou em uma lanchonete com o filho de dois anos até pouco mais da meia-noite. Depois ele foi para a casa e teve uma briga com Beatriz.

Ele ligou para a testemunha contando que foi “mandado embora de casa” e foi até a mulher; os dois retornaram até a residência do casal para pegar o menino. O suspeito trocou de roupas e a dupla levou a criança.

O marido de Beatriz ainda pediu para a mulher que o acompanhava, que ficasse cuidando do garoto. Ela o deixou em um ponto em uma rodovia, onde um motorista iria pega-lo para que os dois levassem um caminhão (o serviço já fazia parte da rotina do suspeito).

Depois disso, ela não conseguiu mais contato com ele. Quando amanheceu, a mulher ligou para uma filha dele, do primeiro casamento, e pediu para que ela buscasse o irmão.

A testemunha disse aos policiais que só soube do caso após o encontro do corpo de Beatriz, porque o suspeito não havia comentado com ela sobre o suposto homicídio.

O homem foi indiciado pelo crime de feminicídio, mas não foi encontrado.

O corpo de Beatriz foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). Ela deixa um filhinho.

