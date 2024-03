Petiscaria Nova Opção tem promoção especial no Dia Internacional da Mulher

ANDRADINA – Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, a Petiscaria Nova Opção, localizada na praça Walter Ramalho, conhecida como “Pracinha do bairro Santa Cecilia”, tem uma promoção especial para todas as mulheres que forem ao local saborear aquele delicioso peixe: desconto de 10% na porção de Tilápia nas versões PEQUENA, MÉDIA OU GRANDE. Essa é só pra você mulher, especial na vida e na família de cada brasileiro. O desconto é válido somente para esta sexta-feira, 08.

Além das porções variadas de peixe (frito, ensopado, ao molho, sashimi, entre outros pratos), a Nova Opção tem ainda aquela porção caprichada de cupim casquerado, tudo isso acompanhado daquela cerveja estupidamente gelada, sucos variados, refrigerantes ou água mineral. Você escolhe sua melhor opção.

PONTO DE ENCONTROS PARA COMEMORAÇÕES

Desde que foi inaugurada, a Petiscaria Nove Opção tornou-se um ponto de encontro de amigos e familiares para comemorações de datas especiais, principalmente aniversários, mas também já aconteceu de rolar festas de noivados, casamentos, batizados, bodas de qualquer natureza, encontro de amigos de empresas, entre outros motivos, como se precisasse de motivos para comemorar.

Prova disse é que quando a reportagem esteve lá por três vezes distintas, encontrou mesas repletas de pessoas que comemoravam o aniversário de um ente querido, ou até mesmo de um grande amigo e é claro, registrou essews momentos únicos na vida de cada um e esta fazendo as postagens agora.

LUGAR ACOLHEDOR

Dizem que o ambiente acolhedor e arejado contribui bastante para a realização desses eventos, além de haver em frente do local uma praça com brinquedos instalados onde os pequeninos podem se divertir com segurança, claro que assistidos por um adulto.

Independente de dias especiais, a Petiscaria Nova Opção está aberto de terça-feira a domingo para servir a melhor refeição da cidade e região, com precinhos especiais sempre.

MIL NOTICIAS