Casa bomba com 14 kg de maconha e pasta base de cocaína é descoberta pela polícia militar em Araçatuba

ARAÇATUBA – A Polícia Militar descobriu uma casa bomba que guardava 14 quilos de maconha, meio quilo de pasta base de cocaína, 14 pinos da cocaína já batizada, além de três balanças digitais no bairro Porto Real, em Araçatuba.

Dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos no local. Eles seriam os responsáveis pelo armazenamento do entorpecente.

A residência usada pelo tráfico fica na rua João Ferreira Gomes.

A Polícia Militar chegou ao local após uma denúncia anônima de que a casa era usada como depósito de drogas.

Na tarde de sexta-feira (8/3/24), uma equipe da PM composta pelo cabo Eduardo e soldado Barcelo, passou pelo local e desconfiou de um adolescente que segurava uma mochila perto do portão de entrada da casa e ao avistar a viatura, o menor entrou correndo para dentro do quintal e trancou o portão, o que chamou a atenção dos policiais.

Com a denúncia de uma casa bomba no local, os PMs usaram uma escada retrátil para subir no muro e pular para dentro do quintal da residência.

Os dois adolescentes foram surpreendidos no interior do imóvel.

Ao realizar revista na casa, os policiais encontraram uma caixa de papelão contendo os tabletes de maconha e mais 15 pedaços pequenos da mesma droga em um dos quartos.

O tablete com meio quilo de pasta base de cocaína estava sob peças de roupas e outro pedaço de maconha foi localizado no freezer.

Em um armário, no fundo da residência, os policiais apreenderam 12 porções de maconha e 14 pinos de cocaína, já prontos para venda no varejo.

Os PMs recolheram ainda três celulares que eram usados pelos adolescentes, três balanças digitais, dois rolos de plástico filme, além de R$ 610 em dinheiro.

O carregamento apreendido no interior da casa foi avaliado em R$ 20 mil. Um dos menores admitiu que venderia cada tablete de maconha a R$ 1,3 mil e que faturaria cerca de R$ 8 mil com a venda da cocaína fabricada com o meio quilo de pasta base.

O Canil do BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) foi acionado e o cão Ragnar fez buscas no quintal, mas nada mais foi encontrado.

Os dois adolescentes foram apresentados no plantão policial e ficaram apreendidos por ato infracional de tráfico de drogas.

Fonte: afacts.com.br