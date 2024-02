Prefeito Paulo Boaventura visita pacientes após cirurgia no hospital José Fortuna

CASTILHO – A reativação do centro cirúrgico no hospital José Fortuna tem sido um alívio para dezenas de castilhenses. Além de deixarem a fila de espera, eles não precisam ser transferidos para outras cidades. O procedimento é rápido, eficaz e pago pelo próprio município.

Na última sexta-feira,16, o prefeito Paulo Boaventura visitou todos que haviam realizado cirurgia de baixa complexidade naquele dia. Conversou com os pacientes e também com os familiares, uma forma de saber como foi o atendimento hospitalar.

Todos elogiaram e demonstraram gratidão ao Chefe do Executivo. Até porque, por mais de 14 anos o hospital “José Fortuna” esteve com as portas fechadas para esta prestação de serviço. Para o prefeito, a reabertura do Centro Cirúrgico significa mais uma grande conquista da Gestão que tem priorizado a Saúde como um todo.

De acordo com Demilson Cordeiro, secretário municipal de Saúde, a atual gestão já tirou mais de 200 pessoas da fila de espera. “Ao menos 140 dessas cirurgias foram no José Fortuna”, calcula o secretário.

O prefeito Paulo Boaventura anuncia ainda que a partir desta terça feira dia, 20 de fevereiro, a secretaria de Saúde também passará a contar com cirurgias vasculares, sendo operados os primeiros 06 pacientes no hospital local, além de manter o ambulatório de atendimento dessa especialidade no próprio Centro Integrado de Saúde (CIS), garantindo a redução da espera e da fila para mais esta especialidade.

