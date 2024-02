Castfolia resgata tradição carnavalesca com interação dos blocos, mais público e sem brigas

CASTILHO – “Que emocionante foi o 2º Castfolia!” Esta foi a sensação compartilhada pelo prefeito Paulo Duarte Boaventura em suas redes sociais para agradecer aos que contribuíram para o sucesso da festa. Com mais público do que na edição anterior, o 2º Castfolia também teve como destaque a animação dos blocos locais e o comportamento dos foliões.

Bem diferente de anos atrás quando a festa deixou de ser realizada por questões de violência, o que se viu agora foi a confirmação do resgate de um carnaval familiar. Foram 4 noites, incluso duas matinês sob animação da banda Brasil 2000 e sem nenhuma intercorrência que pudesse atrapalhar o evento . A presença da Polícia Militar, juntamente com as equipes de segurança e de apoio foram essenciais para dar tranqüilidade aos presentes.

“Nossa festa foi um verdadeiro espetáculo de alegria, e isso só foi possível graças à parceria com a Câmara Municipal, à dedicada Comissão de Festejos, aos Blocos que dão um show de irreverência e animação, aos voluntários incansáveis, aos assessores que trabalharam arduamente nos bastidores e a todos os órgãos de segurança que garantiram o sucesso e a tranquilidade de todos”, destacou o prefeito em seus agradecimentos públicos.

Se no período noturno os blocos deram todo colorido da festa, nas matinês quem mandou bem foi o grupo da Melhor Idade. Um casal de 90 anos esbanjou simpatia e energia para contagiar os demais presentes. No clima da folia, o prefeito Paulo e a 1ª Dama Edileuza fizeram questão de dançar as grandes marchinhas de carnaval junto ao grupo de idosos.

SOLIDARIEDADE

Outra atitude assertiva da Administração foi destinar o lucro da festa para o Asilo Betel. Logo na primeira noite do Castfolia, a presidente do Fundo Social explicou ter visitado a entidade dias antes e sensibilizada com a causa optou por reverter toda renda local que acolhe quase 60 idosos.

