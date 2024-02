PM de Nova Independência prende autônomo acusado de tráfico

NOVA INDEPENDÊNCIA – A Polícia Militar de Nova Independência prendeu na madrugada de sexta-feira, dia 09, o autônomo J. A. N. S., o “Dida”, de 48 anos, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagra-lo com porções de maconha, além de R$179,00. Encaminhado para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e permaneceu recolhido, à disposição da Justiça. A droga foi apreendida.

A prisão do acusado aconteceu próximo das 3h, quando policiais militares de Nova Independência, durante o patrulhamento pela área central, avistaram morador da cidade, autônomo de 48 anos, já com condenações por tráfico e homicídio, transitando de bicicleta na via pública e em seguida entrando em uma residência de trabalhadores.

Em seguida retornou até a sua própria residência, de onde saiu logo depois, quando foi abordado, trazendo consigo uma porção de maconha e R$179,00. Questionado sobre a droga localizada, admitiu que estava praticando o tráfico.

Diante da confirmação, os policiais militares realizaram vistoria no interior de sua residência, quando encontraram outras 4 porções da mesma droga.

aguardando audiência de custódia.