Morador de Andradina é preso com arma no Carnamuru

MURUTINGA DO SUL – A Polícia Militar prendeu na madrugada de segunda-feira (12), o serviços gerais L. A. S. J., de 23 anos, residente no bairro Gasparelli, em Andradina, acusado de porte ilegal de arma de fogo ao ser surpreendido nas imediações da principal avenida de Murutinga do sul onde estava sendo realizado o Carnamuru 2024 com um revólver Taurus, calibre .32, com 6 cartuchos intactos. Ocorrência apresentada no plantão policial de Andradina, sendo indiciado e estipulada fiança de R$ 1.400, que foi paga por ele, para que responda ao processo em liberdade. A arma foi apreendida.

A prisão do acusado aconteceu por volta das 03h40, quando policiais militares obtiveram a informação de que um homem havia ameaçado outro com o uso de arma de fogo no Carnamuru 2024.

Com as características do acusado, o policiamento realizou patrulhamento por toda imediação do Carnamuru e localizou o suspeito entrando em um Fiat/Palio, com mais 3 pessoas, e foi abordado e revistado.

Em revista no interior do veículo, os policiais localizaram um revólver Taurus, calibre .32, municiado com 6 cartuchos intactos.

Questionado sobre a arma, o auxiliar de serviços gerais de 23 anos, morador de Andradina, com passagens criminais por tráfico de drogas e tentativa de homicídio, admitiu ser o proprietário do revólver.

Sua namorada, que possui passagens criminais por tráfico de drogas e estava com medida cautelar, (condenada em vários processos por tráfico, cumprindo pena em liberdade por ter filhos), declarou que ele estava nos festejos de carnaval com a arma escondida dentro do tênis.

Segundo o benefício da Justiça e entendimento de policiais, ela não poderia estar frequentando a festa mais popular do pais em uma cidade vizinha, muito menos naquele horário, já que foi concedida a liberdade à ela para que cuidasse dos filhos menores. Futuramente poderá sofrer sanções mais pesadas da Justiça pela quebra de confiança.

Ocorrência apresentada no plantão policial de Andradina, onde o acusado foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma, sendo estipulada fiança de R$ 1.400, que foi paga por ele para responder ao processo em liberdade.