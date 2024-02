Pintor preso por trÃ¡fico de drogas no Jardim Europa

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu no início deste mês um pintor de 27 anos, residente no Jardim Europa, acusado de tráfico de entorpecentes, ao flagra-lo em um veículo com duas porções de crack pesando 10 gramas, além de localizar RS 280,00 em sua cueca e mais R$ 40,00 no veículo. Encaminhado ao plantão policial, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e recolhido ao cárcere, à disposição da justiça.

A prisão do acusado aconteceu no período da tarde quando uma equipe de Força Tática, em patrulhamento pelo bairro Jardim Europa, em Andradina, visando combater o tráfico de drogas, avistou-o retirando algo de seu veículo e entregando para duas pessoas em uma motocicleta.

Ao ser abordado, dispensou um objeto. Na revista os policiais encontram RS 280,00 em sua cueca. No solo, localizaram dois invólucros de crack com peso de 10 gramas e no veículo localizaram RS 40,00, dando então voz de prisão ao indivíduo.

Encaminhado ao plantão policial, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e recolhido ao cárcere, à disposição da justiça. Por estar estacionado e ele não estar dentro, o veículo foi liberado para parentes. A droga e o dinheiro foram apreendidos.