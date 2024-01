Rapaz envolvido em grave acidente na Rondon é transferido para Araçatuba

ANDRADINA – O jovem de 28 anos, residente na cidade de Pereira Barreto, que se envolveu em gravíssimo acidente de moto próximo do meio dia do último domingo (28), na rodovia Marechal Rondon, altura do Km 636 da pista sentido Andradina/Murutinga do Sul, foi transferido para a Santa Casa de Araçatuba, onde passaria por cirurgias das fraturas sofridas no fêmur da perna direita e braço direito, além de se recuperar das inúmeras escoriações pelo corpo. Ele não corre risco de morte. A grama do acostamento praticamente salvou sua vida.

O ACIDENTE

Segundo informações levantadas pela reportagem, o rapaz havia participado com amigos do encontro de motociclistas realizado na cidade de Andradina na manhã de domingo (28), o 2º Moto Café, realizado no pátio do Centro Cultural Pioneiros de Andradina e resolveu ir almoçar no pesqueiro do Ricardinho, localizado na cidade de Mirandópolis. De lá iriam retornar para sua cidade de origem passando pela vicinal das Três Alianças.

Porém, quando ele pilotava a Suzuki 1000R, na cor branca, pela Rondon, em uma curva levemente acentuada localizada próxima do trevo de acesso ao motel Parati, perdeu o controle da moto e bateu na traseira de um VW Gol, na cor prata, placa de Birigui, ocupado por dois rapazes moradores na cidade de Valparaíso.

Com o violento choque, o rapaz deu várias “cambalhotas” no ar, caindo inicialmente no asfalto, mas deslizando para a grama existente além do acostamento, que acabou por salvar sua vida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, assim como o resgate da concessionária da rodovia, além da polícia técnico/científica. A rodovia não precisou ser interditada para o socorro da vítima, nem o trabalho pericial, já que o rapaz ficou deitado além da pista de rolamento, na grama já.

Socorrido para a emergência da UPA – Unidade de Pronto Atendimento, em Andradina, ele aguardou uma vaga pelo Cross, já que necessitava de cirurgia de alta complexidade. Fraturou o fêmur da perna direita, escápula esquerda, fraturas duplas (rádio e uma) dos dois braços, e possivelmente nos dois punhos, já que passaria por exames mais detalhados de raio X e escoriações graves no tórax, costas, braços e pernas.

A motocicleta de alta cilindrada ficou completamente destruída. Já o Gol teve quebrados o parachoque traseiro, o entortado o eixo da roda traseira, e amassamentos diversos, todos lado direito.

