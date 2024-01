Secretaria Municipal de Saúde alerta população castilhense contra dengue

CASTILHO – Com 20 casos suspeitos e três positivos de dengue nas primeiras semanas do ano já foi o suficiente para a secretaria municipal de Saúde ligar o sinal de alerta. Temendo que a cidade sofra uma proliferação do mosquito transmissor, o secretário Demilson Cordeiro convida a população para uma força tarefa.

“No momento temos um cenário Epidemiológico controlado, mas se não houver prevenções e limpeza adequada dos quintais teremos o risco de uma grande epidemia”, alerta Demilson.

Na linha de frente para o combate a dengue há uma equipe da Vigilância Epidemiológica realizando o bloqueio nas áreas próximas aos casos positivos. Os Agentes Comunitários de Saúde também estão intensificando as orientações sobre o tema.

Demilson lembra ainda que imóveis e terrenos em situação de risco poderão ser notificadas e até multadas por negligência ao combate a dengue.

Fonte: Assessoria de Comunicação