Mega-assalto tem 17 presos e três mortos em SP

Mais de 20 criminosos sequestraram um caminhão carregado com caixas de cigarro. O motorista foi deixado em Itariri (SP), a 130 km de Cubatão (SP), onde foi abordado.

CUBATÃO – Três homens morreram baleados e 17 foram presos, na terça-feira (23), durante uma ação conjunta entre as polícias Militar e Civil na Via Anchieta. As equipes de segurança atuaram na recuperação de um caminhão carregado com uma carga de cigarros avaliada em R$ 7,2 milhões.

A PM Rodoviária recebeu uma denúncia do sequestro da carga e encontrou o veículo na altura do Km 47, em Cubatão (SP). Ao menos 20 criminosos retiravam as caixas com os produtos. Nesse primeiro momento, oito foram detidos, tendo um suspeito sido baleado na perna.

Conforme apurado pela TV Tribuna, emissora afiliada da Globo, o motorista já havia sido retirado do caminhão e colocado em um veículo. Ele foi mantido refém e levado pela quadrilha até Itariri, no Vale do Ribeira, onde foi liberado. A cidade fica a 130 quilômetros de distância de onde ele foi abordado.