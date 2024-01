Polícia prende suspeito de roubar três farmácias em uma semana em Birigui

Homem roubou três estabelecimentos em menos de 10 dias, mas foi preso após investigação

BIRIGUI – A Polícia Civil prendeu, na terça-feira (23), um homem acusado de cometer pelo menos três assaltos a farmácias em Birigui nos últimos 10 dias. O mandado de prisão foi cumprido depois de uma investigação que começou dia 13 de janeiro, data do primeiro assalto.

Na ocasião, o criminoso entrou no local usando máscara facial e com uma arma de fogo. Ele rendeu a funcionária do caixa e anunciou o roubo. Depois de render os funcionários, ele roubou R$ 1,2 mil em dinheiro.

Uma semana depois, outros dois roubos foram registrados praticados por um assaltante que agia da mesma forma.

Um dos estabelecimentos fica na praça Dr. Gama, onde o bandido também entrou usando máscara facial e armado. Após anunciar o assalto, ele obrigou o funcionário do caixa passar apenas as cédulas e fugiu levando R$ 842,00 em dinheiro. O terceiro assalto, no mesmo sábado, aconteceu em uma farmácia na avenida Isaura Macarini Albani, no bairro Acapulco, onde o criminoso levou R$ 2,8 mil e mais de 10 frascos de perfumes.

Com o mandado em mãos, a polícia saiu à procura do criminoso e o encontrou na casa da ex-mulher dele, no bairro Pérola 2. Segundo a polícia, após ser preso o homem confessou os crimes na delegacia.

Ele foi ouvido e encaminhado para a Cadeia Pública de Penápolis (SP), antes de ser transferido para uma unidade prisional do Estado.

Fonte: sbtinterior.com