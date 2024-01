Assaltantes de carro morrem baleados após trocar tiros com a PM

Segundo a Polícia Civil, crimes foram registrados nos dias 13 e 20 de janeiro; câmera de segurança flagrou uma das ações.

RIO PRETO – Uma perseguição policial terminou com dois assaltantes mortos após um confronto com Polícia Militar, na noite da última terça-feira (23), no bairro Residencial Gabriela, em São José do Rio Preto, no interior de SP.

Segundo informações do boletim de ocorrência, um homem de 36 anos foi rendido por três suspeitos armados com revólver calibre 38. Os criminosos levaram o carro da vítima, um Fiat/Idea ELX Flex. Informados sobre o roubo, os policiais militares, que faziam um patrulhamento, alcançaram o veículo com os três bandidos e iniciaram uma perseguição.

Ainda de acordo com o registro, após quase sofrerem um acidente, os suspeitos pararam o carro e, quando desceram, começaram a trocar tiros com a PM; os militares revidaram. Dois homens não identificados morreram. O sobrevivente foi socorrido e internado no Hospital de Base, onde passou por cirurgia e permanece em recuperação, sob escolta policial.

A Polícia Civil determinou pela prisão em flagrante do homem. Quando ele receber alta hospitalar, deverá ser encaminhado para uma unidade prisional.

Fonte: sbtnews.com