Identificado homem que se enforcou no Jardim Europa

ANDRADINA – José Carlos dos Santos, o “Zé Carlos”, 70 anos, morador nas proximidades da Escola Anna Maria Marinho Nunes, no jardim Alvorada, é o homem identificado pela Polícia Civil e que cometeu suicídio por enforcamento na tarde do último sábado (20), em um terreno baldio nas proximidades do antigo lixão e Cobrac, no jardim Europa. Ele sofria de depressão e uma irmã estava se deslocando de São Paulo para Andradina para ficar com ele, mas não deu tempo. Foi o segundo caso na cidade em espaço de poucos dias e com as vítimas sendo septuagenáreas (Que ou quem tem entre 70 e 79 anos de idade), idade suscetível a este mal do século.

Zé Carlos foi por muitos anos funcionário de uma empresa prestadora de serviços de limpeza da agência da CEF – Caixa Econômica Federal, de Andradina, onde se aposentou. Desde então vivia sozinho na casa da rua Jesus Trujillo, tendo seus parentes todos morando fora do município.

Um acidente de trânsito, segundo informações, e que causou certo prejuízo material, impulsionou e potencializou o gatilho para que ele tomasse essa medida extrema de tirar a própria vida.

SEGUNDO SUICÍDIO

Esse é o segundo suicídio de pessoas idosas em menos de 10 dias, já que na última sexta-feira, 12, um pedreiro de 74 anos identificado por Zequinha, tirou a vida ao se enforcar nos fundos da casa em que morava com familiares localizada na rua 21 de abril, no bairro Passarelli. Segundo o apurado, Zequinha sofria de depressão.

Taxa de suicídio entre idosos cresce e prevenção é o melhor caminho

Dados do Ministério da Saúde, divulgados em 2018, apontam para a alta taxa de suicídio entre idosos com mais de 70 anos. Nessa faixa etária, foi registrada a taxa média de 8,9 mortes por 100 mil nos últimos seis anos. A taxa média nacional é 5,5 por 100 mil. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam ainda que a população brasileira com 60 anos de idade ou mais cresceu 18,8% entre 2012 a 2017. A mudança no perfil epidemiológico do envelhecimento no Brasil está produzindo demandas que requerem respostas das políticas sociais e implicam em ações de enfrentamento dos problemas sociais e de saúde que afetam essa população.

Especialistas explicam que o comportamento suicida é resultado da interação de diversos fatores e que por vezes os idosos manifestam a intenção suicida, de forma indireta, por meio de verbalizações: “estão todos bem e não precisam mais de mim”; “não quero incomodar ninguém, já vivi demais”; “meu último compromisso era ver meu filho encaminhado”, “estou cansado de viver”. A comunicação verbal pode estar acompanhada de mudanças repentinas de comportamento, como desinteresse por atividades antes consideradas prazerosas, descuido com a alimentação, medicamentos e aparência, desejo súbito de distribuir pertences, bens, patrimônio e herança.

“Esses sinais muitas vezes são uma forma de despedida silenciosa da vida e não devem ser negligenciados por familiares, amigos e profissionais de saúde”. A Organização Mundial da Saúde (OMS) calcula que para cada suicídio consumado há cerca de vinte pessoas que o tentam. Entre idosos, a razão entre tentativas e suicídios efetivados chega a ser de aproximadamente dois para um. Isso demonstra que os mais velhos são menos ambivalentes em relação a morte, ou seja, tem menos dúvidas em relação à antecipação do fim. O especialista ressalta que as doenças incapacitantes, a dor física, as dificuldades de acesso à saúde, a falta de recursos financeiros, a solidão, o abandono e outras tantas violências praticadas contra os idosos podem levá-los a desejar a própria morte.

Onde buscar ajuda para prevenir o suicídio?

Unidades Básicas de Saúde (Saúde da Família, Postos e Centros de Saúde).

UPA 24H, Samu 192, Pronto Socorro, Hospitais.

Centros de Apoio Psicossocial (Caps), uma iniciativa do SUS. De acordo com dados do Ministério da Saúde, onde existe esse serviço o risco de suicídio reduz em até 14%.

Centro de Valorização da Vida – 188 (ligação gratuita). Se precisar conversar ligue 188, 24 horas todos os dias ou acesse www.cvv.org.br