Maria do Crochê recebe alta após sofrer tentativa de homicídio

ANDRADINA – A moradora em situação de rua, Maristela Luciano de Brito, a Maria do Crochê”, de 54 anos, violentamente agredida na madrugada de quarta-feira (03), enquanto dormia no calçadão da rua Paes Leme, em frente de uma loja de eletrodomésticos, já recebeu alta e está sob cuidados de familiares. O autor da tentativa de homicídio, Leonardo de Melo Nunes, foi preso na cidade de Três Lagoas/MS e está à disposição da Justiça.

“Maria do Crochê” estava deitada no calçadão da Rua Paes Leme, dormindo, como faz normalmente, quando, próximo das 4h da madrugada, foi violentamente agredida pelo também morador de rua, que a princípio queria lhe roubar as poucas economias que ela tem provenientes de seu trabalho na confecção de crochê (daí seu apelido).

A mulher resistiu as investidas do criminoso e ele começou a espanca-la, dando socos e tentou enforca-la. Depois de alguns segundos ele parou e fez menção de ir embora, mas voltou e a agrediu com mais violência, batendo sua cabeça contra a calçada e ainda usando um objeto cortante, que provocou um grande corte no couro cabeludo da vítima.

Depois das agressões ele fugiu sentido ao terminal rodoviário, de onde fugiu de ônibus para Três Lagoas/MS, de onde é oriundo. Somente a tarde, próximo das 16h de MS uma equipe da Polícia Militar conseguiu localiza-lo e prendê-lo, já que as tentativas de sua localização pela Polícia Paulista ainda estavam em andamento, resultando em flagrante e indiciamento por tentativa de homicídio.

CADEIRA DE BANHO, CAMA E FRALDAS

Maristela de Brito, a “Maria do Crochê”, está sob cuidados da família, tendo uma irmã conseguido que ela permaneça na casa enquanto se recupera dos ferimentos, está precisando da doação de uma cadeira de banho, uma cama com colchão e fraldas geriátricas, pois ela está ainda bem debilitada e requer cuidados especiais.

As pessoas que queiram ajudar podem compartilhar esta matéria ou entrar em contato direto com familiares através do whats app 18 99615-0386.