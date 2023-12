Industria faz mutirão de vagas nesta 4ª no CSU

ANDRADINA – A Industria de caixas de papelão e reciclagem CITROPLAST está fazendo um mutirão para preenchimento de postos de trabalho em várias áreas. Os interessados devem comparecer ao NIAP (CSU – Rua Paulo Marin 1862 – Vila Mineira) munidos de currículo, uma foto 3×4 e todos os documentos pessoais, no período das 9 às 12h30 e 13h30 às 18h30.



O Balcão do emprego também comunica que foi prorrogado o prazo de inscrições do Programa de Aprendizes da Raízen e os interessados devem acessar o link: www.futuro.aprendizraizen.com.



Fora isso o Balcão do Emprego possui mais de 300 oportunidades de trabalho abertas. Para ter acesso a essas oportunidades profissionais procurar diretamente o PAT, ligado a Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Economia Criativa, na rua J. A. de Carvalho, 1173, ou enviar currículo para: pat.andradina.emprego@hotmail.com. Informar no assunto do e-mail o cargo pretendido.



Outras Vagas

Analista de prevenção de perdas – 1

Serviços gerais – 1

Encarregado de montagem de andaime – 1

Montador de andaime – 8

Eletricista – 1

Ajudante de eletricista – 1

Encanador – 1

Ajudante de encanador – 1

Auxiliar de cozinha – 1

Auxiliar de limpeza – 1

Atendente de atrações – 1

Atendente de recepção e loja – 1

Montador de brinquedos – 1

Atendente de restaurante e bares – 1

Controlador de acesso – 1

Construção Civil (várias áreas) – 300

A empresa

A CITROPLAST foi fundada em 20 de janeiro de 1975, na cidade de Andradina-SP, tendo como meta se consolidar no mercado de embalagens, e atender principalmente empresas localizadas no âmbito regional. Em decorrência desse foco de atuação regional, logo se pôde observar que grande maioria de seus clientes era empresas do ramo frigorífico, visto que a pecuária predominava como principal atividade da região de Andradina àquela época.

Visando atender as necessidades desse mercado emergente, que se mostrava cada vez mais exigente, a CITROPLAST especializou-se na fabricação de caixas de papelão ondulado – próprias para o uso técnicas – dentre elas a de impermeabilização especial, que consagrou a CITROPLAST como um dos maiores e melhores fornecedores de caixas de papelão do segmento frigorífico.



O constante crescimento do ramo de embalagens tornou inevitável a aquisição de equipamentos e tecnologia de última geração pela CITROPLAST, que também atua em vários outros segmentos de mercado, tais como: hortifrutigranjeiro, química, alimentos industrializados, entre outros.

Isto aumentou ainda mais sua capacidade de produção e a qualidade de seus produtos, abrindo caminho para que a empresa hoje não atue mais só regionalmente, mas tenha muitos clientes em diversos estados brasileiros, através dos quais suas caixas chegam inclusive a outros países, embalando produtos tipo exportação.

Secom/Prefeitura