Natal iluminado da Polícia Rodoviária começa nesta sexta-feira

O Segundo Batalhão de polícia Rodoviária – Ten Cel PM Levy Lenotti”, subordinado ao Comando de Policiamento Rodoviário, segmento especializado da polícia Militar do Estado de São Paulo, iniciará, nesta sexta-feira, 01 de dezembro de 2023, a sua tradicional Campanha Natal Iluminado, ocasião em que as suas Bases Operacionais receberão decoração especial e ficarão iluminadas em comemoração ao Natal.

A campanha pretende como principal objetivo a arrecadação de fraldas geriátricas para doação a casa de abrigo para idosos, bem como visa estreitar ainda mais os laços entre a Polícia Militar, por meio do Policiamento Rodoviário, e a comunidade.

Nesse sentido, convidamos a população a nos visitar e, se possível, realizar a doação de fraldas geriátricas.

Vale destacar que tudo começou em 2016, na cidade de Marília, ocasião que milhares pessoas visitaram aquela Base e fizeram a sua doação.

Assim como em Marília, participam da campanha as Bases Operacionais de Araçatuba, Jaú e Presidente Prudente, as quais também receberão iluminação especial.

Nas campanhas realizadas nos sete anos anteriores foram arrecadadas mais de 30.000 (trinta mil) fraldas geriátricas, sendo importante destacar que, da mesma maneira que ocorreu em anos anteriores, as fraldas doadas pelos visitantes de nossas Bases serão destinadas a casas de abrigo para idosos das cidades acima citadas, por isso contamos novamente com a solidariedade de toda comunidade para alcançarmos este tão nobre objetivo.

Temos como parceiras nesta empreitada as Concessionárias de Rodovias: Entrevias, ViaRondon, CART e Eixo SP, responsáveis pelos trechos rodoviários, onde estão situadas as citadas Bases Operacionais do Policiamento Rodoviário. 2ºBPRV: “Protegendo Pessoas, Salvando Vidas”…

Divulgação