Dezembro Verde teve evento “fashion canino” de Natal

ANDRADINA – O Departamento de Proteção Animal, antecipando a campanha “Dezembro Verde”, que aborda o Abandono e Crueldade aos animais, com um evento na praça Antônio Joaquim de Moura Andrade, contanto com a presença de protetoras independentes, Ongs, parceiros.

A abertura ficou por conta da cantora Mel Rocca e o encerramento pelo aluno do Conservatório Musical Luis, que soltaram a voz com belíssimas apresentações que abrilhantaram a noite.

A secretaria Leila Rodrigues fez falou da importância do evento para cidade de Andradina, com este evento inédito voltado para os animais e a conscientização do contra o abandono e crueldade animal .

O evento também contou com palestras com os temas todos voltados para o tema trazendo tópicos como “O Abandono de Animais“, pela Médica Veterinária e Diretora do Departamento de Proteção Animal Elaine Amorim Stelutti. A segunda palestra trouxe como tema o “Porque Castrar seu Animal”, pela Médica Veterinária Dalila Azevedo Abrantes, e a terceira palestra fechou com o tema “Qual a Importância da Chipagem” com as palestrantes Pollyane Caroline Campari da Silva e Ludmila Mayara do Amaral Salter.

Esteve presente ao evento a Fundação Educacional de Andradina, com os cursos Medicina Veterinária, Agronomia, Educação Física, Enfermagem, Direito, Ogata Rações trazendo para o público amostras grátis de ração Magnus e Origens. Outra presença foi o estabelecimento Arca de Noé, juntamente com os parceiros Nutrive e Natureza de Araçatuba.

Durante todo o evento foi realizado sorteios de brindes como kits de comedouro e petiscos, sacos de ração de gatos e cães, shampoos, sachês de comida para gatos, bebedouros de água, coleiras para os animais, e muito mais. Houve para as crianças pipoca, algodão doce, piscina de bolinhas e tobogã.

O ponto alto da noite foi o Natal Animal, um concurso de fantasias/desfile de moda natalina para cães. Os cães tomaram a cena na passarela ,montada na praça, dando trabalho para a mesa de jurados foi composta por Dalila, Pollyane e Naiane.

Os melhores

1º – Pantera

2º – Theo,

3º – Sushi.

Os prêmios foram casinhas, caminhas, petiscos e ração.

Secom/Prefeitura