Natação andradinense é destaque na Super Copa São Paulo de Verão

VOTUPORANGA – Um final de semana para entrar na história da galeria de esportes de Andradina. A natação andradinense da parceria Andradina T. C./Prefeitura Municipal fizeram bonito na Super Copa São Paulo de Verão realizada no último final de semana no Parque Aquático Savério Maranho, na olímpica (50 metros) em Vopuporanga.

O evento promovido pela Federação Aquática Paulista, FAP, dividido em cinco etapas teve três dias intenso de competição, contou com a participação de cerca de 600 atletas nas categorias pré-mirim a sênior, acima de oito anos, de 33 equipes do estado.

Numa disputa acirrada com equipes de cidades bem maiores, a equipe andradinense ficou com a honrosa terceira colocação no quadro de medalhas. A equipe participou com 24 valentes guerreiros sob o comando técnico do professor Viury Moreno, que administrou com excelência a turma, pois o professor Careca estava no Brasileiro Infantil em Recife-,PE , e conquistaram a incrível quantidade de 38 medalhas, sendo 18 de ouro, 11 de prata e 09 de bronze. Segundo o professor Viury a equipe foi muito competitiva, nadaram com garra e grandes marcas foram alcançadas.

Na avaliação do professor Careca, que acompanhou de longe no sistema on-line, nossa equipe foi a mais eficiente, pois as duas equipes que ficaram a nossa frente tinham quase o dobro de atletas e a diferença no quadro de medalhas foi muito pouco. Esse resultado é fruto de muito trabalho de todos os envolvidos, pois com a reforma da piscina do ATC, que começou há quatro meses atrás , os treinos foram improvisados na piscina do feijão, da Fundação e do Renovo. E mesmo assim fizeram uma ótima preparação, todos estão de parabéns.

Os destaques foram os que conquistaram mais de duas medalhas de ouro: Karina Stalberg Shirai, 08 anos , com duas de ouro e uma prata ; Rogério Stalberg Shirai, 11 anos , com três de ouro; Maria Eduarda Rudalov, 13 anos, com três de ouro e duas de prata; Pyetra dos Santos Souza, 13 anos , com quatro de ouro e uma prata ; Pietro Henrico Menezes, 14 anos, com quatro de ouro e um prata ; Guilherme Lima da Silva Moraes, 17 anos, com duas de ouro, uma prata e uma bronze.

No site da federação foram elogiados os atletas mais eficientes, aqueles que venceram as três provas individuais com cem por cento de aproveitamento. Entre eles entraram três atletas de Andradina: Rogério Shirai, Pyetra Souza e Pietro Menezes. Orgulho para nossa cidade, dado o nível da competição.

Foram medalhistas também: Kimberly Laura Silva Perez, Nicole Spontoni Santos, Lara Souza Macerou, Letícia Pahins Zompero, Filippa Feifareck Bertoleti, Mariah Teno Almeida Araújo, Gabriel Marinho de Oliveira, Luiz Felipe Tozi da Silva, Jorge André da Silva Garrio (o perseverante), Ricardo Henrique da Silva Marques, Lucas de Almeida Pereira, Viury Rodrigues Moreno, Pedro Luiz Germiniano da Silva e Edvander Bertoleti Junior. Agradecimentos especial ao Andradina T. C., Governo de Andradina, Associação dos Pais da Natação e todos os colaboradores que deram todo suporte para que a natação andradinense cumprisse o calendário de competições desse ano.

Secom/Prefeitura