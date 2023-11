Inaugurada a Loja Infinny trazendo novidades em roupas, semi jóias, prata e acessórios

ANDRADINA – Foi inaugurada recentemente a Loja Infinny, localizada na rua 9 de Julho, nº 1085, entre as ruas José Augusto de Carvalho e Evandro B. Calvoso, centro, da empreendedora Claudia Ferraz, atendendo com roupas dos tamanhos 38 ao plus size. Na Infinny você encontra semi jóias, prata e acessórios. Faça uma visita ao mais novo empreendimento andradinense, você vai adorar.

A Infinny é uma loja de moda feminina que foi inaugurada em Andradina trazendo uma proposta de moda com qualidade e acessível . Atende do tamanho 38 ao plus size. Na Infinny você encontra semi jóias, prata e acessórios. A loja está no centro de Andradina, rua 9 de Julho 1085 e conta com estacionamento exclusivo para clientes.