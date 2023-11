Polícia Civil prende acusado de matar adolescente com soco inglês

Rapaz que matou adolescente com soco inglês se apresenta com advogados, mas acaba preso pela Polícia Civil em Três Lagoas, porque já havia Mandado de Prisão contra ele.

TRÊS LAGOAS/MS – A Polícia Civil, através da SIG (Seção de Investigações) de Três Lagoas, prendeu na tarde desta sexta-feira (17) Sadraque Aragão, acusado da morte do adolescente Paulo Sérgio, de 17 anos, com um soco inglês.

A violência aconteceu na quinta-feira passada (9) nas proximidades do Ginásio Poliesportivo Eduardo Milanez, na Lagoa Maior, em Três Lagoas.

Durante um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver, Paulo Sérgio, trocando socos com outro adolescente, e na sequência ele sendo agredido por outros que entraram na briga.

Entre eles, o acusado de desferir o soco fatal com o instrumento na têmpora direita da vítima, que caiu desacordado.

O agressor fugiu em seguida, enquanto outros jovens que estavam próximos, aglomeraram ao redor de Paulo Sergio e perceberam a gravidade.

A Policia Militar chegou ao local e espalhou os jovens, que saíram correndo assustados pela região.

Uma equipe do Samu prestou os primeiros socorros na vítima, com manobras de reanimação, já que ele havia sofrido uma parada cardíaca.

Após realizar os procedimentos, a equipe socorreu Paulo Sergio em estado gravíssimo, com quadro de traumatismo craniano para o Hospital Auxiliadora.

No fim da tarde da última sexta-feira (10) ele sofreu outra parada cardíaca.

O adolescente foi reanimado, mantido com ventilação mecânica, porém após lutar pela vida, a unidade de saúde confirmou sua morte cerebral por traumatismo crânioencefálico.

Segundo o delegado Ricardo Henrique Cavagna, desde os primeiros momentos, as equipes da SIG e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência) de Três Lagoas iniciaram as investigações, e durante diligências, com testemunhas sendo ouvidas e análise de imagens, conseguiram identificar o agressor.

“Diante das evidências, a Polícia Civil representou pela prisão temporária do suspeito, e após manifestação favorável do Ministério Público, a medida foi determinada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca”, reforça o delegado.

Após intimação, Sadraque se apresentou na sede da SIG acompanhado de advogados. Conforme Cavagna, ele prestou depoimento e foi informado do mandado de prisão.

Após os procedimentos, ele foi encaminhado às celas da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde aguardará a disposição da Justiça.