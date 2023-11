Davi Kenzo é nova promessa andradinense na natação paulista

O nadador andradinense Davi Kenzo Dias da Silva (13), que defende a parceria Andradina Tênis Clube/ Prefeitura Municipal, foi um gigante em sua estreia em competição a nível de federados. Ele participou do Campeonato Paulista Infantil de Verão no Centro Cívico de Americana promovido e organizado pela Federação Aquática Paulista, FAP, e logo em sua primeira competição desse nível, subiu ao pódio quatro vezes para receber suas primeiras medalhas a nível de federados, agora representando o Sport Clube Corinthians Paulista do Parque São Jorge : duas de prata e duas de bronze, além de um quarto lugar nos 200m livre.





Bom Desempenho

400m livre , vice-campeão ;

1.500m livre, vice campeão;

800m Livre , medalha de bronze

Revezamento 4x 50 m medley, onde ele fechou a prova no nado livre.



Davi marcou 58 pontos importantes no Campeonato e ajudou a equipe Corinthiana conquistar o título de vice-campeã do estado. Ele também se classificou entre os melhores no ranking nacional em todas as provas disputadas.



Segundo o professor Careca que acompanhou o atleta , esse resultado em seu primeiro Paulista, foi magnífico, e coroa todo o sacrifício feito nos duros treinamentos. “Nossa natação foi muito bem representanda e o atleta está de parabéns”, disse Careca.



Ele retornou aos treinos rapidamente para fazer os ajustes necessários para o Campeonato Brasileiro Infantil de Verão, Troféu Maurício Bekenn , que será realizado em Recife- PE , no período de 20 a 25 desse mês.

“Agradecimentos ao ATC , Prefeitura Municipal e Associação dos pais que deram todo suporte para que o Davi chegasse a esse nível de natação”, finalizou.

Secom/Prefeitura