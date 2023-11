Homem é morto a tiros na manhã desta terça-feira em Valparaíso

VALPARAÍSO – Uma equipe da Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de homicídio pela cidade de Valparaíso-SP. Quando os policiais chegaram ao local à vítima estava caída ao solo e ao redor de sua cabeça havia grande quantidade de sangue.

Uma ambulância foi ao local e após remoção do corpo foi constatada várias perfurações balísticas pelo corpo da vítima, sendo em seguida, acionada a Perícia Técnica para realizar os trabalhos de praxe.

A Polícia Civil e Militar fizeram uma varredura pelas redondezas do local do crime, no intuito de localizar o autor, apesar de próximo haver câmeras de monitoramento, as mesmas não estavam funcionando.

Alguns metros do local, as câmeras de uma farmácia flagram um veículo o que poderia ser do possível autor, mas sem maiores identificações.

Após certo tempo uma equipe de PM foi até a residência do investigado, mas o mesmo não se encontrava, onde foi percebido que ele havia retirado alguns pertences do local.

Após contato com ex-companheira do suspeito a mesma informou que ele era caçador e tinha uma arma consigo, e que na noite anterior havia se despedido da família e pedido para cuidar bem dos filhos.

Após levantamento cartorial, foi constatado que o último registro do veículo foi em Urania conforme detectou o sistema. Foi cadastrado um alerta para tal ação criminosa. Não foi passado dados da vítima e nem do investigado