Identificado homem assassinado a tiros no Bairro Nova York, em Castilho

CASTILHO – Foi identificado como Anderson da Silva Gondin, conhecido como “Andinho”, de 31 anos, o homem assassinado a tiros no início da madrugada deste domingo (12) no Bairro Nova York em Castilho.

Segundo apurado pela reportagem, a vítima estava nas proximidades do Ginásio Poliesportivo no bairro, quando o autor se aproximou e efetuou vários disparos que atingiram a região do tórax e na cabeça de Andinho.

Testemunhas que ouviram os disparos chamaram o pai da vítima, que o socorreu com veículo próprio para o Hospital José Fortuna em Castiho.

Minutos depois de dar entrada na unidade de saúde, Andinho não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu no hospital para elaborar o Boletim de Ocorrência.

O autor do crime está foragido. A Polícia Civil investigará o caso.

Segundo informações, até pouco tempo atrás, ele era morador da rua Espírito Santo, no bairro Benfica, na cidade de Andradina/SP, distante menos de 15 Km de Castilho. (por Albecyr Pedro)