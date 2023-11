Veículo pega fogo na fila do drive trhu do McDonald’s de Andradina

ANDRADINA – Na noite deste domingo (12), um veículo Citroen C4, na cor branca, teve grande parte do motor queimado após incêndio provocado provavelmente por um super aquecimento enquanto estava na fila do atendimento da lanchonete MC Donald (drive trhu). O prejuízo só não foi maior porque o Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamentre ao local, extinguindo as chamas. Ninguém ficou ferido. O veículo foi retirado do local e o movimento retornou a sua vida normal.

O sinistro aconteceu quando o veículo estava estacionado para entrar no drive-thru, começando a expelir fumaça do capô, logo se transformando em chamas, mesmo com diversos extintores utilizados, já que todos que estavam na localidade, correram para ajudar, conseguiram conter as chamas momentaneamente.

A cada extintor expelido no capô, as chamas voltavam mais altas. Pessoas que passavam pelo local, filmaram o incidente e publicaram em redes sociais, principalmente em whats app. Felizmente os ocupantes do veículo conseguiram sair ilesos.