Àlvaro Guião realiza exposição sobre Semana de Arte Moderna

ANDRADINA – Na última sexta-feira (27.out.2023), na E.E. “Dr. Álvaro Guião”, sob responsabilidade dos professores da área de Linguagens, Evandro Luiz Benjamim, Maria do Carmo Sousa Pinho, Renata Aparecida Ferreira Freitas e Sheila Alexandrina de Souza a culminância do Projeto “Somos Arte”, com a apresentação dos trabalhos realizados pelos alunos sobre a Semana da Arte Moderna, momento que caracterizou o rompimento com a cultura estrangeira.

A unidade escolar, com muito orgulho e gratidão, recebeu a Banda Marcial de Castilho, conduzida pelo Maestro Adriano, com o apoio da Secretária de Educação de Castilho, Silvana Cintra. Compôs o evento também os guarda-chuvas cedidos pela Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul.

Além desta apresentação, foram apresentadas três danças com músicas que representam a constituição da sociedade e da arte Brasil, pinturas em telas, xilogravuras, e trabalhos desenvolvidos por grandes artistas brasileiros (Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Mario de Andrade entre outros) que ganharam vida por meio da inteligência artificial interagindo com os visitantes.

O evento contou com a visita das professoras Alessandra Berti (coordenadora da EMEF “Dr. Youssef Neif Kassab”) e Sueli de Oliveira Costa Silva (professora de Arte, da EMEF “Youssef Neif Kassab”) que prestigiaram o evento. A Diretoria de Ensino, Região de Andradina, prestigiou o evento com a visita das PECs Eleni Nogara e Ana Galhardo.