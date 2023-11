Natação andradinense conquista 50 medalhas em Marília

MARÍLIA – A natação andradinense da parceria ATC/PREFEITURA MUNICIPAL se destacou no último torneio regional desse ano no Yara Clube de Marília em piscina de 25 metros (semi olímpica) ao conquistar 50 medalhas em torneio regional.



O evento da Federação Aquática Paulista reuniu cerca de 170 atletas das categorias pré-mirim a sênior, sete anos acima, das principais cidades da região: Barra Bonita, Bauru, Presidente Prudente, Botucatu, Garça, Marília e Andradina. Sob o comando técnico dos professores Careca e Viury Moreno, a equipe formada por 24 atletas foram abençoados nos resultados e conquistaram 50 medalhas, sendo 33 de ouro, 9 de prata e 8 de bronze, além de seis classificações no ranking brasileiro. Segundo o professor Careca, a equipe fechou com chave de ouro a participação em torneio regional, que são os preparatórios para os campeonatos estaduais e nacionais.



“Agora é fazer os ajustes e ir com tudo nas principais competições do calendário”, disse.



Os atletas classificados no ranking brasileiro foram:

Karina Stalberg Shirai, 09 anos, nos 50 m peito; Julia Naomi Utida de Souza, 12 anos , nos 200 m Medley; Rogério Ryu Stalberg Shirai, 11 anos, nos 400 m, livre; e *Davi Kenzo Dias da Silva, 13 anos, nos 100 m , 200 m e 800 m livre.

Sete atletas se destacaram com vitórias em todas as provas que participaram: Kimberly Laura Silva Peres: três ouro nos 50 peito, 50 costas e 50 livre; Julia Naomi: três ouro nos 100 borboleta, 50 livre e 200 Medley; Ana Beatriz de Paula Rosa: quatro ouro nos 100 borboleta, 100 peito, 200 e 400 Medley; Rogério Shirai: três ouro nos 100m , e 400m livre ; Davi Kenzo: Quatro ouro nos 100m, 200m, 400m e 800m livre; Guilherme Lima da Silva Moraes: três ouro nos 50m e 100m livre e 200m costas; Karina Shirai: Duas provas e dois ouro nos 50m peito e 50m livre.



“Agradecimentos ao governo de Andradina pelo transporte, a diretoria do ATC e Associação dos pais da natação que são o grande alicerce”, finalizou.

Secom/Prefeitura