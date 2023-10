Grávida é agredida e ameaçada pelo namorado: “Vou arrancar a criança da sua barriga”

Vítima pediu a medida protetiva contra o agressor; caso foi registrado em São José do Rio Preto, no interior de SP

RIO PRETO – Uma grávida de 32 anos foi agredida a socos pelo namorado, na casa em que o casal mora, na Vila Anchieta, em São José do Rio Preto, no interior de SP. O crime de violência doméstica foi registrado na noite da última segunda-feira (23/10).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima e o agressor vivem juntos há seis meses em uma união estável. A mulher está grávida de três meses. Ontem, os dois começaram a discutir; o homem teria se aproveitado que a namorada estava sentada no sofá e subiu na barriga dela, a agrediu com vários socos e a ameaçou, dizendo que iria matá-la e “arrancar a criança da barriga” dela.

A mulher se deslocou até a Central de Flagrantes e pediu a medida protetiva contra o convivente. O delegado plantonista solicitou que a vítima realize um exame no Instituto Médico Legal (IML), que vai analisar as lesões.

O caso será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

