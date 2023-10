Outubro Rosa: Câmara de Andradina tem iluminação especial durante este mês

O Outubro Rosa é uma campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Durante todo o mês, diversas instituições, empresas e órgãos públicos ao redor do mundo aderem a essa iniciativa, promovendo atividades e eventos para alertar as mulheres sobre a necessidade de exames regulares e cuidados com a saúde.

O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres, e a detecção precoce aumenta significativamente as chances de tratamento bem-sucedido. O movimento Outubro Rosa busca não apenas informar, mas também encorajar as mulheres a realizarem mamografias regularmente e a adotarem um estilo de vida saudável para reduzir o risco de desenvolver a doença.

“A Câmara Municipal de Andradina, ao se iluminar de rosa, reforça seu compromisso com a saúde e o bem-estar da comunidade, além de contribuir para a conscientização sobre a importância da prevenção do câncer de mama”, completa Coxinha.