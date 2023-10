Autoridades de Andradina se unem para cuidados com animais

ANDRADINA – Representantes da Câmara de Andradina se reuniram, na tarde de quarta-feira (18), atendendo ao chamado da Promotora de Justiça Rúbia Prado Motizuki, para discutir medidas essenciais para garantir o bem-estar dos animais de pequeno, médio e grande porte no município. A reunião, que contou também com a presença de membros do Executivo e do Ministério Público, teve como objetivo encontrar soluções eficazes para esta importante questão.

O Legislativo foi representado pelo presidente da Câmara, Coxinha Prando, pelo vice-presidente Fabrício Mazzoti, pelo segundo vice-presidente Hugo Zamboni, e pelos vereadores Sérgio Faustino Teixeira, Rodarte dos Anjos, Eloá Pessoa, Guilherme Pugliese, Luzimar Rodrigues da Silva e André Ricardo Lopes. Da Prefeitura, participaram secretário de Governo, Ernesto Júnior e representantes das pastas de Agricultura e de Meio Ambiente.

A iniciativa da reunião partiu da Promotora de Justiça Rúbia Prado Motizuki, que convocou as autoridades locais para unir esforços na busca por medidas concretas que assegurem o tratamento adequado aos animais do município. Durante o encontro, foram discutidas diversas propostas visando a implementação de políticas públicas voltadas para a proteção animal.

Uma das decisões mais significativas foi a criação de um plano de ação conjunto entre os poderes Executivo e Legislativo. Esse plano terá como objetivo promover ações efetivas e cuidados necessários aos animais de todas as espécies em Andradina. Além disso, foi apresentada a proposta de estabelecer uma frente parlamentar específica para tratar exclusivamente das questões relacionadas aos animais, consolidando assim um esforço contínuo e focado na proteção dos direitos dos mesmos.

Durante a reunião, os participantes expressaram seu compromisso com o bem-estar animal e a importância de tratar essa questão com a seriedade que merece. Todos concordaram que a conscientização da população é fundamental para o sucesso das iniciativas a serem implementadas e se comprometeram a desenvolver campanhas educativas para sensibilizar os cidadãos sobre a importância do respeito aos animais.

“O encontro entre a Câmara Municipal, o Executivo e o Ministério Público marca um passo significativo na direção de um futuro mais humano e compassivo para os animais de Andradina. Com o comprometimento das autoridades e a colaboração ativa da comunidade, espera-se que as ações propostas se traduzam em melhorias tangíveis para a qualidade de vida dos animais do município”, destacou o presidente Coxinha Prando.

O trabalho conjunto entre os poderes públicos e a sociedade civil é essencial para criar um ambiente onde os animais sejam tratados com dignidade e respeito. As autoridades locais agora se unem para transformar essa visão em realidade, proporcionando um futuro mais brilhante e promissor para os animais de Andradina.