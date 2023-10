TOR prende homem em rodovia com 1 tijolo de cocaína

ARAÇATUBA – A Polícia Militar Rodoviária prendeu na noite de sexta-feira (13), acusado de tráfico de entorpecentes ao flagra-lo com um tijolo de pasta base de cocaína. Encaminhado para a Delegacia de Araçatuba, foi indiciado e recolhido à cadeia de Penápolis, permanecendo à disposição da Justiça. A droga, que pesou pouco mais de 1 kg, foi apreendida.

A prisão do acusado aconteceu por volta das 19h20 de sexta-feira (13), durante a Operação Impacto/Padroeira, realizada na Rodovia Eliezer Montenegro Magalhães (SP 463), altura do km 047, trecho que passa por Araçatuba/SP, quando policiais militares do 2° Batalhão de Polícia Rodoviária suspeitaram do condutor de uma motocicleta Honda, modelo CG 150 Fan.

O indivíduo foi abordado e revistado, sendo localizado um tijolo de pasta base de cocaína, que pesou exatos 1,028 Kg. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Araçatuba/SP, onde o homem foi indiciado por tráfico e recolhido ao cárcere, permanecendo à disposição da Justiça.