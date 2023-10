Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Penápolis pelo TOR

PENÁPOLIS – Durante o desencadeamento da Operação Impacto, uma equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário determinou a parada do veículo, um VW/Fox, que não foi obedecida por seu condutor. Após acompanhamento de aproximadamente dois quilômetros o veículo foi abordado.

Durante vistoria, os policiais militares do TOR encontraram em seu interior grande quantidade de tijolos de maconha, pacotes de skank e tabletes de kief(é uma das formas mais conhecidas de concentrados de Cannabis) drogas derivadas da planta cannabis sativa.

O condutor do veículo, um adolescente de 17 anos, morador de Icaraíma-PR, disse que desconhecidos o levaram até um posto de combustíveis, onde pegou o carro carregado com a droga.

O menor alegou que estava recebendo instruções no caminho e que não sabia o destino do entorpecente e que receberia R$ 2.000,00 pelo transporte.

O condutor do veículo, adolescente, foi apreendido e encaminhado ao 1°DP de Penápolis, onde foi autuado em flagrante pelo ato infracional de tráfico de drogas e encaminhado à Fundação Casa de Araçatuba, onde permanecerá custodiado e a disposição da justiça.

Foram apreendidos:

184 pacotes de Skank (a super maconha), que pesaram 89,6 kg, 176 tijolos de maconha, que pesaram 152,6 kg, 20 tabletes de kief, que pesaram 2,2 kg, e 01 veículo VW/Fox.

KIEF

O kief é uma das formas mais conhecidas de concentrados de Cannabis. Basicamente, é formado pelo pó dos tricomas. Tricomas são glândulas minúsculas presentes nas flores e folhas de Cannabis, que contém moléculas que conhecemos e amamos, como THC, CBD, e muitos outros canabinóides e terpenos.

SKANK

“Skank (também conhecida como supermaconha e skunk) é uma droga mais potente que a maconha, ambas são retiradas da espécie Cannabis sativa e, por esse motivo, possuem em suas composições o mesmo princípio ativo – THC (Tetra-hidro-canabinol).

O que torna o Skank uma forma mais concentrada de entorpecente?

A diferença é proveniente do cultivo da planta em laboratório. O preparo da Cannabis sativa para obtenção do Skank é feito em estufas com tecnologia hidropônica (plantação em água).