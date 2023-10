CCI presta homenagem pelo Dia Mundial do Idoso

ANDRADINA – O CCI – Centro de Convivência do Idoso de Andradina Adelina Passarelli, prestou uma homenagem a todos os idosos que frequentam aquele espaço público, em comemoração ao Dia Mundial do Idoso, celebrado no último dia 29, informando da importância desse vinculo com pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, em situação de vulnerabilidade social encaminhados pelos CRAS.

CCI – é um espaço destinado ao desenvolvimento de atividades socioculturais e de convivência caracterizado como Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. É um setor da Secretaria de Promoção, Desenvolvimento Social e Política sobre Drogas que atende diariamente os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, em situação de vulnerabilidade social encaminhados pelos CRAS.

No CCI são realizadas atividades lúdicas diárias, oficinas de artesanato, pintura, além de hidroginástica. As atividades são supervisionadas pela técnica desportiva Fernanda Modeneis e pela educadora social Silvia Palotta, coordenada por Inês da Silva Joaquim.

Também são ofertadas aulas de dança de salão e coreografia em parceria com a Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura no Projeto Artetude, supervisionadas pela professora Valquiria Madaleno . 3 vezes por semana os idosos participam de aulas de Voleibol Adaptado no Ginásio Municipal supervisionados pela técnica desportiva Fernanda Modeneis.

Os idosos do serviço participam em várias modalidades todos os anos dos JOMI (Jogos da Melhor Idade).

Essa intervenção social é realizada de acordo com as características, interesses e demandas dessa faixa etária e considera que a vivência de grupo e a valorização das experiências vividas constituem formas privilegiadas de expressão, interação e proteção social prevenindo situações de risco pessoal e contribuindo para o envelhecimento ativo.