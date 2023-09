Polícia Militar prende autor de duplo homicídio em Castilho

CASTILHO – A Polícia Militar de Castilho prendeu na madrugada de segunda-feira (25), Reginaldo Silvestre da Silva, de 41 anos, acusado de ser o autor de um duplo homicídio, tendo como vítimas Paulo Macedo, de 47 anos e outro homem identificado por Elcio, em uma localidade rural conhecida como “Fazendinha”, no Bairro Iate Urubupungá, em Castilho. Encaminhado para o plantão policial de Andradina, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça.

Tudo teria tido início quando policiais militares de Castilho foram acionados para atendimento de ocorrência no bairro rural Urubupungá, às margens da represa de Jupiá, no rio Paraná, na divisa dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Ao chegarem ao local, os policiais avistaram um homem caído na via pública, com ferimentos graves provocados por instrumento cortante (faca), no abdomen e pescoço, com as vísceras expostas, sendo então providenciado seu imediato socorro pela unidade de Resgate ao hospital de Castilho, onde faleceu.

Logo depois os PMs souberam de uma segunda vítima, no mesmo bairro, também do sexo masculino, no interior de uma residência, também apresentando vários ferimentos provocados por instrumento cortante, já sem vida.

O Delegado de Polícia Civil daquela cidade foi acionado e, juntamente com sua equipe e perícia técnica do Instituto de Criminalística de Andradina, compareceram ao local dos fatos, que foi devidamente preservado.

Iniciadas as diligências pelo bairro onde se deram os fatos, foram ouvidas algumas testemunhas, que apontaram o autor dos dois crimes, suas características físicas e as vestimentas, bem como seu provável endereço, conhecido como “Fazendinha” (ocupação de assentados), próximo ao “Caribe”, e que havia se evadido em uma bicicleta.

No citado endereço, os policiais militares localizaram o autor em sua residência, deitado em sua cama, demonstrando extremo nervosismo, trajando as mesmas roupas citadas, bem com a bicicleta utilizada na fuga.

A testemunha inicial o reconheceu, tendo seu depoimento gravado em vídeo pelo Delegado de Polícia Civil, que estava pelo local.

O autor foi encaminhado ao plantão policial de Andradina, onde foi autuado em flagrante pelo crime de duplo homicídio, perpetrado por meio cruel, e recolhido ao cárcere, à disposição da justiça. A arma branca (faca) utilizada para praticar os crimes não foi encontrada.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Na audiência de custódia realizada na segunda-feira (25), a Justiça converteu o flagrante em prisão preventiva, sendo o acusado recolhido à cadeia de Penápolis, permanecendo à disposição da Justiça.