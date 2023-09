Andradinenses feridos em grave acidente próximo de Três Lagoas

TRÊS LAGOAS/MS – Cinco andradinenses sofreram contusões, escoriações pelo corpo, sendo que um deles sofreu ferimentos mais graves como fraturas de costela, ao se envolverem em grave acidente de trânsito na noite de domingo (24), na rodovia BR 262, no perímetro urbano de Três Lagoas. Um deles permaneceu internado devido as fraturas. As causas do acidente serão apurados pela Polícia Civil daquele município.

Segundo informações preliminares, o acidente aconteceu quando os moradores de Andradina, entre eles o empresário Adilson Geib, além de Leonel Junior Rosa, o “Juninho Rosa”, Joel Xavier, o “Mamão”, o advogado Luis Alberto Silva, o “Lobão”, além de Cré Bertucci, retornavam da cidade de Cáceres em uma Toyota Hillux, na cor branca, quando, já no perímetro urbano de Três Lagoas/MS, bateram em uma picape Fiat Toro, que seguia em sentido contrário.

Conforme apuração que precisa ser confirmada pela reportagem de Andradina, a Hillux estaria sendo dirigida por Juninho Rosa e após uma subida (já plano), ele teria tentado uma ultrapassagem em uma carreta carregada com eucaliptos, quando bateu de frente com a Toro, tendo em seguida batido na lateral da carreta.

Com o acidente, todos sofreram escoriações e contusões pelos corpos, sendo que Adilson Geib foi o resultado mais grave, necessitando de cuidados especiais, como imobilização e resgate das ferragens, sendo necessária a interdição da BR-262 para o resgate das cinco vítimas.

O Corpo de Bombeiros, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e PRF Polícia Rodoviária Federal, atenderam a ocorrência, além da perícia e equipe da Polícia Civil.

As vítimas leves foram encaminhadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e a mais grave ao Hospital Auxiliadora. Ainda segundo informações dos militares que atenderam a ocorrência, cerca de quatro pessoas haviam sido socorridas, entre elas uma criança, que estaria na Fiat Toro. O motorista da carreta não se feriu.