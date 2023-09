Corpo de jovem é encontrado em casa no Passeio Prado

Corpo foi encontrado depois que vizinhos sentiram forte odor saindo da casa; bombeiros arrombaram a casa encontraram o jovem morto.

ILHA SOLTEIRA – Um corpo foi encontrado, no início da tarde deste domingo (17), no Passeio Prado, Zona Norte de Ilha Solteira (SP).

Não há informação sobre a identidade, mas trata-se de um jovem, aparentemente de 24 anos, que teria cometido suicídio.

A informação é que que vizinhos acionaram a polícia depois de sentirem um forte odor vindo da casa.

O Corpo de Bombeiros arrombou a porta da casa e encontrou o corpo.

De acordo com informações dos bombeiros, o rapaz estava com um saco plástico na cabeça, acoplado à mangueira do gás de cozinha, que estava com o registro aberto.

A suspeita é que ele tenha morrido asfixiado pelo gás.

As Polícias Civil e Militar, Bombeiros e Polícia Científica estiveram no local.

O corpo foi retirado e levado para o IML de Andradina (SP).

Também não há informação de quando o suposto suicídio teria ocorrido.

Há informações de que o rapaz estaria enfrentando uma depressão.

CVV ILHA SOLTEIRA

Você sabia que Ilha Solteira possui uma unidade do Centro de Valorização da Vida (CVV)?

A unidade ilhense, que conta com vários voluntários, atende quem precisa de apoio emocional.

Para ser atendido, basta acessar o portal do CVV e clicar nos ícones de chat ou email.

Também é possível buscar atendimento pelo telefone, discando 188.

O CVV é um serviço gratuito e realizado, exclusivamente, por voluntários desde a sua fundação, em 1962.

A entidade oferece apoio emocional às pessoas que sentem a necessidade de conversar de forma aberta e acolhedora, sem receber críticas, julgamentos ou cobranças, seja por telefone, internet ou pessoalmente .