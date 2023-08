Big Mart entrega 400 litros de leite arrecadados da “Carreta Furacão”

Foram entregues 200 litros de leite para o Asilo São Vicente e outros 200 litros para a Rapac

ANDRADINA – Representantes da Rede de Supermercados Big Mart de Andradina, mais especificamente da loja localizada na Av. Guanabara, realizaram semana passada, a entrega de 400 litros de leite arrecadados durante a promoção Big Festa com a “Carreta Furacão”. Foram 200 litros entregues ao Asilo São Vicente de Paulo e outros 200 para a Rapac. As duas entidades agradeceram imensamente a doação e esse grande trabalho social da rede de supermercados.

ASILO SÃO VICENTE

A primeira entrega dos 200 litros de leite aconteceu próximo de 16h no Asilo são Vicente de Paulo, localizado no bairro Pereira Jordao, que atende aproximadamente 50 internos em regime integral. A entrega foi realizada pelos gerentes Dameto, da loja Big Mart da Av, Guanabara e Márcio Bonfim, da lona da rua José Augusto de Carvalho, além de funcionários. Rubinho foi um dos representantes do Asilo presente ao ato.

SUA HISTÓRIA

O Asilo São Vicente de Paula foi fundado em maio de 1951, na Vila Pereira Jordão, destinado a abrigar pessoas idosas. Um grupo de pessoas abnegadas foram responsáveis pela construção e implantação do Asilo, grupo este liderado pelo Sr. Franklin Gomes da Costa, que em 08 de novembro de 1974 doou a área de 26.880 m2 já com as atuais instalações, erguidas através de campanhas, sendo assim.

A Sociedade São Vicente de Paula de Andradina tem como objetivo proporcionar o resgate da cidadania através de uma vida digna oferecendo instalação física adequada, além de contar com uma equipe técnica qualificada e personalizada para atender as necessidades do idoso.

RAPAC

Já a entrega dos outros 200 litros de leite na Rapac – Rede Andradinense de Apoio aos Pacientes Com Câncer aconteceu por volta das 17h, quando os representantes do Big Mart foram recebidos pela presidente da entidade, Magali Tozzi Urias, e outros voluntários, entre eles Miriam Bataglia e Agnaldo, agradecendo também a doação, que futuramente vai incorporar as cestas básicas fornecidas às famílias assistidas e previamente cadastradas pela Rapac.

SUA HISTÓRIA

A Rede Andradinense de Apoio ao Paciente com Câncer (RAPAC) nasceu há oito anos quando em uma missa uma senhora procurou o padre alegando estar com câncer e pediu ajuda e o padre percebeu que precisava unir forças por aquela causa tão importante e ainda não explorada em Andradina.

A princípio, a entidade era formada apenas por católicos que se revezavam para conseguir alcançar as necessidades dos assistidos. Com o crescimento do trabalho social e amplitude nos atendimentos, abriu-se as portas para qualquer pessoa que pudesse e tivesse a iniciativa de abraçar a causa.

Todos os integrantes da equipe Rapac são voluntários e permanecem mantendo a instituição com recursos doados por pessoas físicas que repassam valores e todos os tipos de necessidade que sejam necessárias desde móveis, roupas, calçados, alimentos, produto de limpeza e higiene.

BIG AGRADECIMENTO

“Não temos palavras para agradecer a população de Andradina que participou da nossa festa da cidade. Juntos proporcionamos diversão para centenas de famílias e duas ações solidarias”, disse Marco Antônio Rasquel, proprietário da Rede Big Mart, sobre a arrecadação de leite em troca do ingresso para a festa da cidade em comemoração aos 86 anos de Andradina. O compromisso da Rede Big Mart em realizar eventos sociais, como a festa no aniversário da cidade que resultou na doação de 400 litros de leite para entidades locais, demonstra o impacto positivo que uma empresa engajada pode ter na promoção do bem-estar e apoio às necessidades da comunidade”, frisou Rasquel.

REDE BIG MART

O Big Mart é a maior rede supermercadista da região da alta Noroeste, com 23 lojas, incluindo 19 supermercados, 1 atacado e 3 lojas de móveis e eletrodomésticos, além de marcas próprias nos segmentos de alimentação, limpeza e bazar. A rede está presente em 11 cidades: Andradina, Três Lagoas, Castilho, Promissão, Penápolis, Cafelândia, Garça, Ibitinga, Novo Horizonte, Guararapes e Pirajuí.