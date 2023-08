Mulher é presa acusada de assassinar companheiro em Pereira Barreto

PEREIRA BARRETO – A Polícia Militar prendeu na noite de segunda-feira(7/08/2023), a dona de casa S. R. A., de 29 anos, acusada de assassinar seu companheiro L. E. S. S., de 40, com uma facada na altura da barriga, que atingiu seu fígado e intestino. Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia, indiciada e permaneceu à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

A prisão da acusada aconteceu por volta das 22h, quando policiais militares de Pereira Barreto foram acionados para atendimento de ocorrência de desentendimento familiar.

No local, em contato com a dona de casa, ela informou que seu amásio chegou em casa alterado e embriagado, pulando o portão, que estava fechado, iniciando uma discussão, tendo ela pedido para ele ir embora, ao que ele passou a lhe ameaçar.

Com o auxílio de seu filho adolescente de 12 anos, conseguiu colocar o amásio para o lado de fora do portão, quando ele novamente tentou forçar a entrada, tendo ela e seu filho segurado o citado portão para impedir a entrada do amásio, que insistia em entrar, proferindo ameaças de morte contra ambos.

Nesse momento ela gritou por socorro, mas o homem insistiu em entrar, ocasião em que a mulher, utilizando-se de uma faca, desferiu um golpe contra o abdome do amásio, que caiu ao solo.

O amásio foi socorrido pelo Resgate ao hospital local, onde foi atendido pelo médico plantonista, porém, mesmo com todas as tentativas de salva-lo, ele não resistiu ao ferimento, entrando em óbito.

A ocorrência foi encaminhada ao DP local, onde a parte feminina foi autuada em flagrante por homicídio consumado e recolhida ao cárcere, à disposição da justiça.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Em audiência de custódia virtual realizada durante a tarde de terça-feira (08), na sede da Delegacia seccional de Andradina, a Justiça determinou que ela responda ao processo em liberdade.