Conveniência ELITE inaugura padaria com presença de clientes, amigos e colaboradores

ANDRADINA – Dezenas de amigos e clientes, além de familiares do casal Thiago Bispo e Laissa, compareceram na manhã de sábado (22.jul), sendo recebidos com um delicioso café da manhã, para prestigiarem a inauguração da padaria da Elite Conveniência, em um n ovo empreendimento que o casal planejou durante anos e agora tornou-se realidade. A família Bispo está muito feliz com o sucesso já alcançado. A Elite Conveniência está localizada na rua Bandeirantes 1743, próximo do semáforo do cruzamento com a rua Paraíba, centro.

A padaria Elite oferece agora uma variedade de pães, bolos, salgados e doces para os clientes e vai funcionar diariamente das 5h às 22h da manhã, e a conveniência estende o horário até as 3h. Para mais informações, entre em contato pelo Whats App (18) 3722-8535 ou pelo Instagram @eliteconveniencia.

Vários segmentos da imprensa falada e escrita também compareceram ao local e registraram esse importante momento para o casal comerciante, acreditando no potencial que a empresa oferece e que a padaria agora inaugurada, vai alcançar o mesmo sucesso que já tem a conveniência Elite, referência do ramo na cidade e a primeira a ser lembrada quando o assunto é comprar um item de necessidade urgente e encontrar naquele local.

AGRADECIMENTOS

O proprietário Thiago Bispo e sua esposa Laissa agradeceram a presença de todos familiares, amigos e clientes, esperando o mesmo apoio à padaria a qual vem dando na conveniência. “Estamos muito felizes em poder oferecer esse serviço para a população de Andradina, que merece um lugar aconchegante e de qualidade para tomar seu café da manhã ou fazer um lanche. Esperamos que todos gostem e voltem sempre”, disse Tiago.