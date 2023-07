Câmara de Andradina concede Título de Cidadão Andradinense ao Bispo Jhonatan Amorim

ANDRADINA – A Câmara de Vereadores de Andradina realizou na noite da última terça-feira (27/06), uma Sessão Solene presidida pelo vereador Fabrício Mazotti, para outorga de honrarias à personalidades pelos relevantes serviços prestados à sociedade andradinense, à qual esta inserida. Foi uma sessão de muitas homenagens, alegrias e de reconhecimento. Fabrício Mazotti, que é o 2ª vice presidente da Câmara, depois da cassação do vereador Professor Careca, assume a cadeira em ocasiões especiais ou quando necessário na ausência do presidente Coxinha Prando.

Uma das honrarias concedidas naquela noite festiva foi a do “Título de Cidadão Andradinense” ao bispo Jhonatan Amorim, proposto pelo vereador Hugo Zamboni. Nascido em São José do Rio Preto, o bispo Jhonatan tem se destacado em Andradina, onde mora há 13 anos, através do seu trabalho de acolhida e orientação por meio do seu ministério na igreja “Cristo é Vida”.

Além disso, ele tem dedicado seu tempo às orações e ao conforto das pessoas internadas nas instituições de saúde do município. Em sua fala, o vereador Zamboni ressaltou a importância do trabalho realizado pelo bispo Jhonatan e a relevância de sua contribuição para a comunidade andradinense. Diante dos fiéis, o bispo enalteceu a presença da família e dedicou a honraria a todos os fiéis que acompanham e acreditam no seu trabalho diariamente.

Fabrício Mazotti destacou o trabalho de Jhonatan junto às pessoas enfermas, enquanto Rodarte dos Anjos explanou todo o trabalho social feito pelo homenageado, melhorando a qualidade de vida das pessoas impactadas.

OUTRAS HOMENAGENS

O vereador Hugo Zamboni também realizou a entrega de outras três homenagens durante a noite especial da última terça-feira: concedeu o título de “Mulher Cidadã Andradinense 2023” à Naiane Medeiros do Carmo, reconhecendo sua história de luta pelos direitos dos animais.

Naiane ocupa atualmente o cargo de vice-presidente da Apaar (Associação dos Produtores dos Animais de Andradina). Zamboni destacou o comprometimento e a dedicação dela, enaltecendo seu papel na comunidade. Filha do saudoso jornalista, Toninho do Carmo, a homenagem ganhou emoção ao lembrar de todo o trabalho e legado deixado por ele na comunidade andradinense, paulista e nacional.

Duas “Moções de Aplausos, Congratulações e Incentivos” também foram entregues a dois homenageados: uma delas foi destinada para Ulisses Gomes dos Santos, conhecido por seu trabalho voluntário na comunidade andradinense. Ele é responsável pela área verde conhecida como “bosquinho”, localizada entre os bairros Barbaroto e Jardim Nova Esperança.

O vereador Zamboni enalteceu o esforço e a dedicação de Ulisses em preservar e cuidar desse espaço público, contribuindo para a qualidade de vida dos moradores daquela região.

Outro homenageado com a mesma honraria foi Marco Antônio Bená Júnior, mais conhecido como “Bená”. Ele é um atleta de fisiculturismo que tem representado Andradina em competições internacionais, conquistando resultados expressivos.

Além disso, Bená tem sido um grande incentivador do esporte no município, atuando profissionalmente nessa área. O vereador Zamboni destacou a importância dele como um exemplo de superação e dedicação, inspirando outros atletas locais a perseguirem seus sonhos.

“Essa noite de homenagens ressalta que cada pessoa pode fazer o bem no segmento que está. Aqui temos os mais diversos exemplos de cidadãos andradinenses que trabalham diariamente para fazer a diferença e melhorar a vida da sociedade. Fico feliz que esta Câmara tenha aprovado as indicações que apresentei para homenagearmos essas pessoas que aqui estão neste noite, porque elas são exemplo para outras milhares de gente”, finalizou Zamboni.