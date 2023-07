Acontece nesta terça a segunda rodada do Campeonato de Futebol de Murutinga do Sul

MURUTINGA DO SUL – Acontece logo mais, a partir das 19h45, desta terça-feira (04), no mini campo anexo ao estádio municipal de Murutinga do Sul, a segunda rodada do 7º Campeonato de Futebol Mini Campo, categoria livre. Os jogos tem continuidade na quarta-feira (05), fechando esta segunda rodada. Vale lembrar que as rodadas acontecem sempre as terças e quartas-feiras. Confira os jogos:

TERÇA-FEIRA (04)

19h45 – Bar do Roberto 3ª Aliança X Banheiristas

20h45 – Bek Futebol Clube X E. C. 2ª Aliança

QUARTA-FEIRA (05)

19h45 – Irreal Madrid X Village E. C.

20h45 – Inter de Muru X Point Beer

ABERTURA DO CAMPEONATO

O 7º Campeonato de Futebol Mini Campo, categoria livre, teve abertura oficial na última terça-feira (27/06), com a presença do prefeito Cristiano Eleutério, familiares do jovem Luiz Paulo Freitas, vítima fatal de um acidente automobilístico, que empresta seu nome à competição esportiva, do organizador Edilson e demais colaboradores que trabalham para o sucesso do evento.

Depois da execução do Hino Nacional e das palavras do prefeito Cristiano, enaltecendo que sua Administração tem trabalhado para realizar melhorias em todos os cantos da cidade, reforçando ainda seu compromisso com o esporte, saúde e educação, ele afirmou que a população em geral, assim como todos ligados ao esporte, terá seu esforço para realizar tudo aquilo que estiver ao seu alcance. “Nada se realiza sozinho, conto com a colaboração de todos, indistintamente, por isso continuaremos trabalhando fortes e firmes”, concluiu Cristiano.

JOGOS DA ABERTURA DIA 27/06

Na abertura do 7º Campeonato de Futebol Mini Campo, na última terça0feira (27/06), se enfrentaram Juventude F. C. X Irreal Madrid, com empate em dois gols no tempo normal de jogo, tendo o time do Irreal levado o ponto de bonificação na vitória nas penalidades. O jogo foi bastante pegado por serem duas equipes da vizinha cidade de Guaraçaí e ninguém queria perder esse confronto, acontecendo até algumas jogadas mais ríspidas, mas tudo resolvido.

No segundo jogo da noite de abertura, o time Banheiristas correram muito para vencerem o Inter de Muru por 4 a 3, mostrando um grande equilíbrio, mostrando que esse campeonato vai ser bastante disputado.

Já na quarta-feira (27/06), o Village E. C. aplicou uma goleada por 5 a 1 frente ao BEK F. C., e por pouco o placar não é o mesmo no segundo jogo da noite, quando o Point Beer venceu por 4 x 1 a Chácara Campestre.

A administração Cristiano Eleutério convida todos os esportistas de Murutinga do Sul e cidades vizinhas para prestigiarem a competição, que já virou uma tradição no município.