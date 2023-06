Polícia Militar realiza solenidade de valorização profissional

ANDRADINA – Na manhã de terça-feira, dia 30/05, às 09h, nas dependências da Câmara Municipal, centro de Andradina, ocorreu a “Solenidade de Valorização Policial”.

O evento, que contou com a presença da Coronel Adriana Roledo Beluzzo, comandante do CPI-10, homenageou Policiais Militares da 1ª Companhia e do Estado Maior do 28º BPM/I, que foram promovidos recentemente, os que se destacaram no cumprimento de seus deveres, através da concessão de Láureas de Mérito Pessoal e Diplomas de “PM do mês” e os que passaram recentemente para a inatividade.