Realizada a 11ª edição da tradicional Cavalgada de Murutinga do Sul

Centenas de pessoas compareceram para prestigiar o evento que teve a Praça Central como destino.

A 11ª Cavalgada de Murutinga do Sul aconteceu na manhã do último dia 21 de maio. Com centenas de cavaleiros e amazonas, dezenas de comitivas participaram do passeio que percorreu grandes distâncias dentro da cidade, passeando por diversos bairros e levando o resgate cultural ao cidadão local.

O Resgate das tradições, tem sido uma das máximas da atual Administração Municipal, e o resultado tem sido uma cidade com diversos eventos e públicos muito bons, devido à organização e divulgação.

“Quero agradecer a todos vocês por prestigiarem o que nós estamos promovendo aqui. É mais uma cavalgada que nós temos a oportunidade de vivenciar em nossa cidade, e com tanto sucesso, tantas pessoas queridas que vieram participar para abrilhantar ainda mais o nosso momento.

Que sejamos felizes em realizar essa, e outras atrações para nossos cidadãos, e irmãos da região”, disse o prefeito de Murutinga do Sul, Cristiano Eleutério.

Com a participação especial do prefeito Julio Cesar, da cidade de Rubiacea, a edição 2023 da tradicional cavalgada, contou também com a participação do prefeito de Nova Independência, Fernandinho, da vereadora e presidente da Câmara de Murutinga do Sul, Maria Ribeiro, Anuxa Sales, o vereador e presidente da Câmara de Castilho, Ailton Pereira e do vereador Tião Japonês.

A nota especial desta matéria, fica para a comemoração do aniversário do prefeito Julio Cesar, que ficou bastante emocionado com a homenagem feita pelo prefeito Cristiano, com um bolo surpresa durante a solenidade realizada ao fim da Cavalgada, na Praça central.

O Centro de Eventos foi o ponto de encontro de todos os participantes da Cavalgada, onde as comitivas puderam desfrutar de uma tarde com os amigos, familiares e muita diversão. A Polícia Militar esteve presente, acompanhando todo o evento.

A 11ª edição da Cavalgada de Murutinga do Sul, é mais uma das atividades alusivas ao aniversário de 69 anos da cidade.