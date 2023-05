Adolescente envolvido em homicídio na Av. Guanabara é apreendido

ANDRADINA – A Polícias Civil apreendeu o adolescente G. H. V. C., 17 anos, também morador do bairro Pereira Jordão, acusado de envolvimento no homicídio do ajudante geral Radhamys Ortega Bueno da Silva, 23 anos, residente no Jardim Brasil, ocorrido dia 13 de maio último, na Av. Guanabara. Encaminhado até a sede da DIG – Delegacia de Investigações Gerais, tomou ciência do Mandado de Apreensão e foi recolhido à Fundação Casa, em Araçatuba, à disposição da Vara de Infância e Juventude.

O CRIME

Durante a madrugada do dia 13 de maio de 2023, em frente de uma conveniência localizada na Avenida Guanabara, o ajudante geral R. O. B. S. (Radhamys), de 23 anos, morador do Jardim Brasil, foi brutalmente assassinado com disparos de arma de fogo, sendo a ocorrência registrada no plantão policial de Andradina.

Ainda durante a madruga, a delegada plantonista acionou os investigadores da DIG – Delegacia de Investigações Gerais, deu ciência ao Delegado titular da unidade sobre o homicídio consumado.

Prontamente, diligências investigativas foram realizadas para esclarecer a autoria do crime.

Já manhã do dia 13, policiais da DIG esclareceram que a vítima se envolveu-se em uma briga com G. R. S. S. (19 anos e o adolescente G.H.V.C., 16 anos, os dois moradores no bairro Pereira Jordão), ocasião em que G. R. S. S., sacou um revólver e atirou nas costas de Radhamys, sendo certo que um dos disparos atingiu a cabeça da vítima, que caiu ao solo. Em seguida, o adolescente G. H. V. C., desferiu um chute na cabeça do corpo desfalecido.

Foi realizada uma força tarefa para efetuar a prisão em flagrante, porém os envolvidos não foram encontrados naquela ocasião.

Elaborado minucioso relatório da investigação e apresentado à Delegada plantonista, ela representou pela prisão temporária de G. R. S. S. Diligências foram realizadas para captura do procurado, contudo, este não foi encontrado naquele momento.

Na manhã de segunda-feira, 15, G. R. S. S., foi preso pelos investigadores da DIG e interrogado, na presença do seu advogado, sobre os fatos ocorridos na madrugada do dia 13 de maio, oportunidade em que foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado e corrupção de menores.

Por fim, além do inquérito policial, foi instaurado o ato infracional correlato contra o adolescente, apreendido dias depois do bárbaro homicídio, cometido com requintes de crueldade.