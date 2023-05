Procon de Andradina notifica a empresa provedora de internet

ANDRADINA – Na manhã de quarta-feira (24), o Procon de Andradina, notificou a empresa provedora de sinal de internet AMERICA NET, para que preste esclarecimentos acerca do corte em massa do sinal de internet de diversos assinantes.

Qual o prazo para cancelar um serviço de internet?

Segundo o Código de Defesa do Consumidor, no Art.49, o consumidor tem direito ao arrependimento. O que isso quer dizer? Significa que ao contratar um produto ou serviço, desde que não seja na própria loja da operadora ou outra prestadora de serviços, o consumidor pode desistir do contrato em um prazo de 7 dias, a contar a partir de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço.

Agora, se você contratou um plano de internet banda larga com fidelidade e está insatisfeito com o que está recebendo, para cancelar sua assinatura sem pagar nenhuma multa, o prazo é de 12 meses. Caso contrário, ao interromper o serviço você deverá pagar uma multa contratual de acordo com os meses que ainda restam de fidelidade.