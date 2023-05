Prefeitura decreta intervenção na Santa Casa de Andradina

A Prefeitura de Andradina (SP) decretou (Decreto nº 7.599), às 15 horas desta segunda-feira (15) a intervenção administrativa na Santa Casa da cidade. A medida vale inicialmente por 180 dias e tem como objetivo, “sobre a situação de emergência”, a manutenção da assistência médico hospitalar, bem como a manutenção dos serviços de saúde integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS)”.



Com a intervenção, os atuais membros da diretoria da OSS (Organização Social de Saúde) Irmandade da Santa Casa de Andradina ficam afastados e desabilitados de suas funções e a gestão do hospital passa a ser do Executivo.

Uma Comissão de Intervenção foi nomeada e o médico Edson Lopes foi nomeado interventor pela administração municipal.